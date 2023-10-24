Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе — самые дорогие футболисты мира

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавили список самых дорогих футболистов мира, сообщает портал Transfermarkt. Стоимость игроков составляет €180 млн.

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия) — €180 млн;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) — €180 млн;

3. Джуд Беллингем («Реал», Испания) — €150 млн;

4. Винисиус Жуниор («Реал») — €150 млн;

5. Букайо Сака («Арсенал», Англия) — €120 млн;

6. Виктор Осимхен («Наполи», Италия) — €120 млн;

7. Гарри Кейн («Бавария», Германия) — €110 млн;

8. Джамал Мусиала («Бавария») — €110 млн;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») — €110 млн;

10. Деклан Райс («Арсенал») — €100 млн.

«РИА Новости»