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Утиль пошел мимо утилизаторов

Профильным компаниям не хватает контрактов с производителями бытовой техники

После ухода западных вендоров электроники и заморозки производства на территории РФ российские утилизационные компании лишились 80% контрактов в рамках расширенной ответственности производителя. Участники рынка утверждают, что новые китайские бренды еще не начали заключать договоры, а некоторые из них предпочитают выплачивать компенсацию сбора напрямую Росприроднадзору. При сохранении подобной тенденции утилизационные компании рискуют обанкротиться.

Фото: Пресс-служба «Экополиса»

Фото: Пресс-служба «Экополиса»

Из-за ухода ряда иностранных производителей электроники и заморозки их производства на территории РФ в 2023 году на 80% сократилось количество заключенных договоров на услуги расширенной ответственности производителя (РОП), в которую входит обязательная утилизация электроники, рассказал “Ъ” замгендиректора АО «Корпорация "Экополис"» Илья Федоров. По его словам, это коснулось таких категорий, как холодильники, стиральные машины, компьютеры и др.

По закону 89-ФЗ производитель или импортер техники обязан заключить договор с авторизованными государством компаниями на утилизацию не менее 15% от общего количества производимой или ввезенной в страну электроники. «Компания-утилизатор самостоятельно организует сбор и транспортирование старой электроники по номенклатуре, утилизирует ее и передает производителю документ, который подтверждает исполнение закона»,— объясняет господин Федоров.

Граждане продолжают сдавать отслужившую технику на утилизацию. По итогам первой половины 2022 года фиксировался рост такой сдачи на 25–40% (см. “Ъ” от 26 июля 2022 года). По данным «М.Видео-Эльдорадо», за восемь месяцев 2023 года клиенты сети передали на переработку более 1 тыс. тонн старых холодильников, телевизоров и т. п., что составило порядка 40 тыс. единиц и оказалось на 15% больше, чем годом ранее. В ритейлере уточнили, что вся полученная от покупателей электроника отправляется на переработку.

Однако для поддержания бизнеса специализированных утилизационных компаний этих объемов не хватает.

Господин Федоров уточнил, что у «Экополиса» есть договор по переработке с «М.Видео-Эльдорадо», но их предприятие рассчитано на переработку 75 тыс. тонн электроники в год, «поэтому объема, сдаваемого только ритейлером, недостаточно». Он утверждает, что пришедшие на рынок новые бренды еще не начали заключать договоры на утилизацию, а электроника, поступающая через параллельный импорт, «зачастую остается в тени». По его словам, переработка техники в формате простого переиспользования сырья, без контрактов на выполнение норматива РОП с производителем или импортером, может привести к падению выручки утилизатора до 60% и «в перспективе компаниям-утилизаторам грозит банкротство».

Директор утилизационного предприятия «СимбирскВторРесурс» Александр Кузьмин подтверждает тенденцию: «Будем сокращать объем сбора и утилизации». По его словам, из-за отсутствия прибыли предприятие начало развивать другие виды бизнеса, не связанные с экологией.

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Сокращение спроса на услуги утилизаторов — итог исключения из РОП ассоциаций производителей (согласно принятым в августе поправкам к 89-ФЗ), ведь именно объединения бизнеса создавали платежеспособный спрос на услуги по переработке, говорит директор ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев. «Отдельным производителям и импортерам проще уплачивать сбор в бюджет, а не заниматься сбором и утилизацией товаров, вышедших из обращения»,— поясняет он. Ассоциации, объясняет он, занимались аудитом, поиском легальных переработчиков, организацией сбора отходов и контролем за переработкой и подачей отчетности в госорганы.

По словам собеседника “Ъ” среди утилизаторов, у производителей и импортеров есть два варианта уплаты утилизационного сбора.

Первый — заключение прямого договора с утилизаторами и получение акта о выполнении утилизационного минимума. Второй — компенсация сбора Росприроднадзору по ставке 26 тыс. руб. за одну тонну электроники, а взамен ведомство берет на себя обязательство по утилизации отходов. «За последние два года от Росприроднадзора не поступало объемных заказов на переработку вышедшей из обращения электроники»,— говорит он. В Росприроднадзоре заявили, что «все средства, предусмотренные в этом году, были собраны в полном объеме», а число заключенных контрактов на утилизацию будет видно из отчета в следующем году.

Тимофей Корнев

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