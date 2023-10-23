ЦБ Израиля понизил с 3% до 2,3% прогноз роста ВВП из-за войны

Центральный банк Израиля по итогам заседания понизил прогноз роста ВВП страны в текущем году до 2,3% с 3% на фоне боевых действий между израильском армией и палестинским движением «Хамас». В 2024 году, следует из пресс-релиза, ожидается рост экономики на 2,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters

По данным ЦБ Израиля, основное влияние конфликта на экономику Израиля придется на четвертый квартал 2023 года. Война, по оценке Банка Израиля, отразится снижением примерно на 0,5–1,0 п. п. роста ВВП в текущем и следующем годах.

В основном, считает регулятор, боевые действия повлекут дальнейшее ослабление частного потребления из-за снижения спроса и ограничения предложения, приведут к дефициту рабочей силы из-за мобилизации,

Дефицит израильского бюджета, согласно прогнозу ЦБ, составит 2,3% ВВП в 2023 году и 3,5% в 2024-м. Прежде регулятор ожидал показатели на уровне 1,3% и 1,5% соответственно. Ключевую ставку Центробанк Израиля сохранил на уровне 4,75%.

О деловой активности в Израиле на фоне боевых действий — в материале «Ъ FM» «Деловые связи проверяют на прочность».

Лусине Баласян