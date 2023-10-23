Деловые связи проверяют на прочность

Израильская валюта упала до минимума с 2012 года. На фоне обострения конфликта между Иерусалимом и «Хамасом» доллар сейчас торгуется на отметке около 4 шекелей. Из-за военных действий в Израиле разгоняются темпы инфляции, выработать меры борьбы с ускорившимся ростом цен сегодня должен Центробанк страны. Он проведет заседание по ключевой ставке и, вероятнее всего, как считают аналитики Bloomberg, резко поднимет ее значение. Это отрицательно скажется на и без того упавшей деловой активности в стране, что в свою очередь повлияет на экспортный потенциал еврейского государства. Одним из крупных торговых партнеров Израиля остается Россия. Как эскалация ближневосточного конфликта отразится на деловых связях двух стран? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong / AP Фото: Peter Dejong / AP

Объемы экспорта из России в Израиль в последнее время устойчиво росли —в среднем на треть в год. Иерусалим закупал у Москвы в основном энергоресурсы, черные и цветные металлы, удобрения и зерно. Потребность в этих товарах у еврейского государства не снизится, даже несмотря на обострение конфликта, полагают собеседники “Ъ FM”. А вот ввозить товары из Израиля, вполне возможно, станет сложнее.

Экономика страны сейчас перешла на военные рельсы, к тому же многие сотрудники и даже руководители местных предприятий в последние недели были мобилизованы. Вскоре это должно отразиться на объемах выпуска продукции, так что на российских полках, вполне возможно, образуется дефицит израильских медикаментов, электроники и косметики, предупреждают аналитики. Однако пострадать могут и другие, менее очевидные, деловые связи Иерусалима и Москвы, отмечает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«В 2022 году экспорт российской водки в Германии упал в пять раз, а в Израиле вырос в четыре раза. Мы понимаем, что в итоге Израиль стал просто перевалочным звеном для экспорта российской водки. Здесь ее бутилируют и продают дальше. И, кстати, надо иметь в виду, что в сельскохозяйственных поселениях рядом с сектором Газа производилось до 75% израильских помидоров, перцев и многих других сельскохозяйственных продуктов, которые традиционно поставлялись и в Россию. С этой точки зрения, конечно, будет определенное падение».

Кроме того, Израиль остается привлекательным направлением для многих российских предпринимателей. Дело в том, что еврейское государство считается одним из лучших мировых хабов для технологических стартапов. В 2022-м объем венчурного рынка страны, по подсчетам его участников, превысил $15 млрд, в России он в 13 раз меньше.

Строить бизнес в Израиле пытаются и уже зрелые отечественные компании, в частности, Gloria Jeans. Но для этого сейчас не самый подходящий момент, с учетом отношения России к нынешнему конфликту, полагает местный адвокат Эли Гервиц, который консультирует русскоязычных бизнесменов:

«Сравнение между блокадой сектора Газа, которая только что выпустила на территорию Израиля тысячу террористов, убивших сотни мирных жителей, с блокадой Ленинграда нам в Израиле кажется совершенно неуместным. Самое ли лучшее сейчас время для российских компаний открывать бизнес в Израиле? Подозревают, что нет. Но если речь идет о компании, которая совершенно не связана с политикой, будет ли она каким-то образом заблокирована? Нет, думаю, что этого не произойдет».

Gloria Jeans, кстати, отказалась от идеи открывать магазины в Израиле. В руководстве компании «РИА Новости» объяснили, что произошло это из-за «больших протестов озлобленных людей». Однако сильнее всего от обострения конфликта на Ближнем Востоке пока пострадала туристическая отрасль. В российском правительстве рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль, Палестину, Иорданию и Ливан. А от уже купленных туров путешественники отказываются. Причем возвращать их стоимость компаниям приходится в полном размере, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Так как есть угроза безопасности, в досудебном или судебном порядке можно получить 100-процентную компенсацию. Израиль — довольно-таки дорогое направление. Средний чек без авиаперелета на человека составляет в среднем $1 тыс., а перелет — 60 тыс. руб. или 100 тыс. руб.

Впрочем, ближневосточные направления не пользовались у россиян большим спросом. Однако на фоне обострения конфликта путешественники отказываются от поездок и в традиционно более востребованные Турцию и Египет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева