Свердловчан, напавших на девушку из-за голубых волос, отправили в колонию

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) отправил в колонию строгого режима двух мужчин, которые возле фонтана напали на девушку из-за цветных волос. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они признаны виновными по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), а также по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).

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Как сказано в сообщении, гособвинитель предоставил доказательства того, что 1 августа около 21:00 пьяные мужчины возле фонтана «Слоненок» у дома по улице Строителей, 10 в Каменске-Уральском стали высказывать нецензурные выражения в адрес незнакомой 19-летней девушки из-за непонравившегося им цвета волос.

Затем один из мужчин насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, кратковременно лишив ее возможности дышать. В это время второй осужденный угрожал ей применением насилия, а также бросил в лицо потерпевшей упаковку муки весом 1 кг, а также ударил ее.

Гособвинение просило суд назначить одному из подсудимых наказание в виде четырех лет лишения свободы, а второму — пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако первого мужчину приговорили к трем годам колонии, а второго — к трем годам и двум месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу. Отмечается, что мужчины ранее были судимы.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова заявила, что нельзя предъявлять претензии правоохранительным органам Каменск-Уральского из-за инцидента, в котором двое мужчин избили девушку за голубые волосы. Она пояснила, что «кто-то пишет», что силовики не сделали ничего, чтобы защитить девушку. Однако, по мнению омбудсмена, «было сделано все».

Полина Хабарова

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