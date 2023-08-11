Мерзлякова призвала не критиковать силовиков из-за инцидента с избиением девушки из-за цветных волос

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что нельзя предъявлять претензии правоохранительным органам Каменск-Уральского из-за инцидента, в котором двое мужчин избили девушку за голубые волосы. Она пояснила, что «кто-то пишет», что силовики не сделали ничего, чтобы защитить девушку. Однако, по мнению омбудсмена, «было сделано все».

«Они находятся в СИЗО, прокурор области держит эту тему на контроле и у меня эта тему, у конкретного специалиста, в зоне внимания. Естественно, мы не хотим оставлять эту тему просто так. Я всегда сторонник миротворческих решений. Настало такое время, что такую агрессию лучше заглушить сразу, а потом миротворчески»,— заявила Татьяна Мерзлякова в ходе пресс-конференции.

Напомним, инцидент произошел в начале августа. 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, что двое мужчин избили ее, столкнули в фонтан и угрожали расправой. Впоследствии были задержаны двое ранее судимых мужчины, которые сейчас находятся под арестом в Екатеринбурге.

Изначально в отношении мужчин возбудили уголовное дело только по ст. 213 УК РФ (хулиганство), однако позже дополнительно были возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

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