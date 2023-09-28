Свердловчанам, напавшим на девушку из-за цвета волос, продлили арест

Красногорский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) продлил арест двум мужчинам, обвиняемым в нападении на девушку из-за голубых волос. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда, они пробудут под арестом до 29 февраля.

Напомним, инцидент произошел вечером 1 августа возле фонтана «Слоненок» на ул. Строителей. По версии следствия, двое пьяных мужчин начал оскорблять 19-летнюю девушку из-за того, что им не понравился цвет ее волос. После этого один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану и окунул ее голову в воду. Другой мужчина начал угрожать ей применением насилия, бросил в лицо девушки упаковку муки весом 1 кг, а затем ударил ее по голове.

Мужчин арестовали 8 августа. Как уточнили «Ъ-Урал» в суде, мера пресечения ранее была избрана сроком до 2 октября. Их обвиняют по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). При этом ранее в МВД сообщали о третьем деле по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои).

Полина Хабарова

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