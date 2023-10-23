Лавров прибыл в Тегеран для участия во встрече по Закавказью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где он поучаствует во встрече в формате «3+3», посвященной Закавказью и Южному Кавказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости», также во встрече будут участвовать главы МИД Ирана, Армении, Азербайджана и Турции. Также на мероприятие был приглашен и глава грузинского внешнеполитического ведомства, однако в Тбилиси сообщили о нежелании участвовать в обсуждении проблем в таком формате.

По данным IRNA, в ходе встречи будет обсуждаться урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также проблемы безопасности на Южном Кавказе. Армянская сторона заявляла, что планирует поднять в ходе встречи вопрос о военной операции Азербайджана в Карабахе, последствием которого стало прибытие на армянскую территорию «нескольких десятков тысяч» беженцев.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

Александр Кислов