Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С должности замглавы СБУ президентским указом уволен Анатолий Сандурский. Другим указом Владимир Зеленский снял с должности начальника главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко. Он занял должность начальника управления СБУ в Винницкой области, сменив Анатолия Денисенко.

Кроме того президент Украины утвердил нового главу департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Им стал Андрей Падалка. Начальником Управления по работе с личным составом назначена Тамара Пашковская, начальником Главного следственного управления — Андрей Швец.

В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств.

Подробнее о кадровых перестановках в украинских ведомствах — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Милена Костерева