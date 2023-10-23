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Коммерсантъ FM
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Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал несколько указов о снятии с должностей и назначениях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Указы опубликованы на сайте украинского президента.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С должности замглавы СБУ президентским указом уволен Анатолий Сандурский. Другим указом Владимир Зеленский снял с должности начальника главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Владимира Петриченко. Он занял должность начальника управления СБУ в Винницкой области, сменив Анатолия Денисенко.

Кроме того президент Украины утвердил нового главу департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Им стал Андрей Падалка. Начальником Управления по работе с личным составом назначена Тамара Пашковская, начальником Главного следственного управления — Андрей Швец.

В феврале Верховная рада поддержала назначение на должность главы СБУ Василия Малюка. Прежде этот пост занимал Иван Баканов. В июле 2022 года Владимир Зеленский уволил его в связи с большим количеством случаев перехода на сторону России сотрудников госведомств.

Подробнее о кадровых перестановках в украинских ведомствах — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Милена Костерева

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