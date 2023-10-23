Экс-министр туризма и премьер Северной Осетии получили по 8 лет за растрату

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии за крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Басманного суда Фото: Пресс-служба Басманного суда

«Суд постановил признать Диамбекова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, Такоева признать виновным по части 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима»,— огласила приговор судья. Кроме того, каждому подсудимому назначили штраф в размере 800 тыс. руб.

Диамбекову и Такоеву предъявлено обвинение в растрате 180 млн руб. при покупке в 2014 году при покупке в собственность республики недвижимого имущества предприятия «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» по завышенной цене.

В деле также фигурируют бывшие министры госимущества Казбек Фидаров и экономического развития Мадина Икаева, а также руководство «Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования».

Подробнее о деле — в материале «Чиновники переоценили имущество завода».

Анастасия Ларина