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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Ленты» в третьем квартале упала почти на 80%

Ритейлер «Лента» в третьем квартале нарастил выручку на 7,3% в годовом выражении, до 136 млрд руб., говорится в отчетности. Чистая прибыль за отчетный период упала на 79,9%, составив 258 млн руб. против 1,285 млрд руб. годом ранее.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Розничные продажи выросли на 6,1%, до 132,7 млрд руб., сопоставимые продажи (LfL) — на 8%, средний чек — на 3,6%. Валовая прибыль выросла на 4,6%, до 27,7 млрд руб., на фоне роста продаж. EBITDA сократилась на 6,7%, до 7 млрд руб.

«Лента» — четвертый по размеру выручки продуктовый ритейлер в России. На 30 июня 2023 года под управлением «Ленты» было 260 гипермаркетов, 513 супермаркетов и магазинов «Мини Лента». В октябре компания закрыла сделку по приобретению сети «Монетка», управляющей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири.

Подробности — в материале «Ъ» «"Лента" подкинула "Монетку"».

Лаура Кеффер

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