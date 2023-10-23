Дарья Касаткина потеряла звание первой ракетки России

Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступив звание первой ракетки России Людмиле Самсоновой. Информация об этом размещена на сайте WTA.

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Дарья Касаткина — семикратная победительница турниров WTA. Одного из них — в парном разряде. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года в парном разряде среди девушек и заслуженный мастер спорта России.

На первом месте рейтинга WTA располагается белорусская теннисистка Арина Соболенко — 8425 очков. На втором месте Ига Швёнтек (Польша) — 7795. Замыкает тройку лидеров Кори Гауфф (США) — 5955 очков. По обновленному рейтингу Дарья Касаткина расположилась на 17-м месте (2410).

Людмила Самсонова поднялась с 17-го места на 15-е и стала первой ракеткой страны. Сейчас у нее 2545 очков. В августе теннисистка уже становилась первой ракеткой России, однако Дарья Касаткина вернула себе место уже 21 августа.

Александра Горошилова