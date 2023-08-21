Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова опустилась в рейтинге теннисисток WTA с 12-й на 14-ю строчку. Таким образом Дарья Касаткина, которая сохранила за собой 13 место в обновленном рейтинге, вновь стала первой ракеткой России.
Лидеры рейтинга WTA:
- Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
- Джессика Пегула (США) — 5945;
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;
- Онс Жабер (Тунис) — 4831;
- Кори Гауфф (США) — 4595;
- Каролин Гарсия (Франция) — 3820;
- Мария Саккари (Греция) — 3585;
- Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;
- Каролина Мухова (Чехия) — 2995.
Пятерка лидеров не сменилась. Кори Гауфф опередил Каролину Гарсия на одну строчку, Маркета Вондроушова поднялась с 10-го на 9-е место, Каролина Мухова — с 17-го на 10-е.
Дарья Касаткина сохранила за собой 13 место (2780), Людмила Самсонова находится следом за ней (2745). Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку (2480), Екатерина Александрова — 22-ю (2065), Анастасия Потапова — 27-ю (1675). Также в сотню лучших теннисисток входят россиянки Анна Блинкова, Элина Аванесян, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова.