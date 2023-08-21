Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова опустилась в рейтинге теннисисток WTA с 12-й на 14-ю строчку. Таким образом Дарья Касаткина, которая сохранила за собой 13 место в обновленном рейтинге, вновь стала первой ракеткой России.

Лидеры рейтинга WTA:

Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков; Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746; Джессика Пегула (США) — 5945; Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670; Онс Жабер (Тунис) — 4831; Кори Гауфф (США) — 4595; Каролин Гарсия (Франция) — 3820; Мария Саккари (Греция) — 3585; Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400; Каролина Мухова (Чехия) — 2995.

Пятерка лидеров не сменилась. Кори Гауфф опередил Каролину Гарсия на одну строчку, Маркета Вондроушова поднялась с 10-го на 9-е место, Каролина Мухова — с 17-го на 10-е.

Дарья Касаткина сохранила за собой 13 место (2780), Людмила Самсонова находится следом за ней (2745). Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку (2480), Екатерина Александрова — 22-ю (2065), Анастасия Потапова — 27-ю (1675). Также в сотню лучших теннисисток входят россиянки Анна Блинкова, Элина Аванесян, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова.

Леонид Уварчев