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Коммерсантъ FM
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Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Людмила Самсонова опустилась в рейтинге теннисисток WTA с 12-й на 14-ю строчку. Таким образом Дарья Касаткина, которая сохранила за собой 13 место в обновленном рейтинге, вновь стала первой ракеткой России.

Лидеры рейтинга WTA:

  1. Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков;
  2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
  3. Джессика Пегула (США) — 5945;
  4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;
  5. Онс Жабер (Тунис) — 4831;
  6. Кори Гауфф (США) — 4595;
  7. Каролин Гарсия (Франция) — 3820;
  8. Мария Саккари (Греция) — 3585;
  9. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;
  10. Каролина Мухова (Чехия) — 2995.

Пятерка лидеров не сменилась. Кори Гауфф опередил Каролину Гарсия на одну строчку, Маркета Вондроушова поднялась с 10-го на 9-е место, Каролина Мухова — с 17-го на 10-е.

Дарья Касаткина сохранила за собой 13 место (2780), Людмила Самсонова находится следом за ней (2745). Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку (2480), Екатерина Александрова — 22-ю (2065), Анастасия Потапова — 27-ю (1675). Также в сотню лучших теннисисток входят россиянки Анна Блинкова, Элина Аванесян, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова.

Леонид Уварчев

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