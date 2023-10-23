Росавиация удвоила число рейсов по маршруту Екатеринбург — Хайнань

Росавиация разрешила авиакомпании «Уральские авиалинии» летать по маршруту Екатеринбург — Хайнань (Китай) два раза в неделю. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Ранее авиаперевозчику было разрешено выполнять рейсы по этому направлению один раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В расписании аэропорта Кольцово пока нет рейсов на популярный курорт Китая. В июле Росавиация разрешила прямые рейсы из Екатеринбурга в грузинские города Батуми и Кутаиси.

Напомним, рано утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области. На борту лайнера находился 161 пассажир, в результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК.

Полина Хабарова

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