В работе «Уральских авиалиний» выявили многочисленные нарушения

Ространснадзор выявил многочисленные нарушения федеральных авиационных правил в результате проверки авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом со ссылкой на акт ведомства сообщают «Известия». Внеплановая проверка проводилась после инцидента с самолетом авиакомпании, который экстренно сел в поле в Новосибирской области.

В ходе проверки инспекторы Госавианадзора осмотрели шесть Airbus A320/A319, участки цехов ремонта, а также получили письменные объяснения командиров экипажей, технических специалистов авиакомпании. В результате выяснилось, что у самолетов были повреждены фюзеляжи, некорректно нанесена герметика в ходе ремонта, а несколько деталей повреждены коррозией. Это означало, что авиакомпания не обеспечивала контроль полноты и качества работ по техобслуживанию (ТО) самолетов. Издание уточняет, что нарушения были устранены до завершения проверки.

Помимо этого, ведомство установило, что персонал «Уральских авиалиний» «безответственно» оформлял производственные документы, а около 150 инженеров не прошли периодическую подготовку. По итогу был сделан вывод о ненадлежащем исполнении руководством компании своих обязанностей. При этом оснований для отзыва сертификата эксплуатанта Ространснадзор не нашел. Источник «Известий» в Росавиации» заявил, что ситуацией с обслуживанием самолетов «Уральских авиалиний» якобы заинтересовались в ФСБ.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что данный о выявленных нарушениях «в значительной степени преувеличены и драматизированы», а в самой проверке Ространснадзора нет ничего необычного.

Напомним, инцидент с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Сочи в Омск, произошел утром 12 сентября. На борту лайнера, совершившего экстренную посадку в поле в Новосибирской области, находился 161 пассажир. В результате никто не пострадал. Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК.

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