Причиной пожара в краснодарской многоэтажке назвали аварийное состояние проводки

Предварительной причиной возгорания в доме на улице Ангарской в Краснодаре назвали аварийный режим работы электропроводки в чердачном помещении. Дом, как уточнили в администрации города, был незаконно построен в 2008 году, в нем неоднократно фиксировались нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В пострадавшем доме просушивают квартиры. В подъезде установлены две тепловые пушки по 100 кВт и дизельный генератор на 200 кВт. Когда работы по просушке помещений завершатся, начнется разработка алгоритма по проведению восстановительных работ.

Пожар на улице Ангарской вспыхнул вечером 22 октября. Его локализовали на площади 200 кв. м, из дома эвакуировали 76 человек. От огня пострадали четыре квартиры.

Вячеслав Рыжков

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