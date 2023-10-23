Четыре квартиры пострадали от пожара в доме по улице Ангарская в Краснодаре

В Краснодаре от пожара, произошедшем в доме по улице Ангарская, пострадали четыре квартиры. Их жильцам пришлось переехать во временное жилье, сообщает пресс-служба мэрии. Остальные жители дома вернулись в свои квартиры уже к полуночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

«Жильцам 2 из них — а это 4 человека — оказано содействие в предоставлении временного жилья. Проживающим в других 2 квартирах помощь не потребовалась, они переехали самостоятельно»,— отметили в мэрии.

Пожар в доме произошел 22 октября около 18:00. Его площадь составила 200 кв. м. Из горящего дома спасатели вывели 76 человек, включая 15 детей, один человек спасен.

Татьяна Ручкина

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