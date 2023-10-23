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Коммерсантъ FM
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ВТБ проведет инвестиционный форум «Россия зовет!» в декабре

В Москве 7–8 декабря пройдет инвестиционный форум ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!». В нем примут участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба банка.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основная тема форума — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В первый день форума планируется обсудить «траекторию развития экономики России и наиболее эффективные стратегии укрепления финансового суверенитета государств в текущих реалиях». Утверждается, что впервые в рамках форума во второй день будут организованы эксклюзивные закрытые встречи с участием розничных инвесторов.

Инвестиционный форум ВТБ проводится с 2009 года. В 2021 году форум прошел в онлайн-формате, в 2022 году мероприятие не проводили.

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