Российский и украинский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik. Ранее господин Вышинский занимал должность исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. С 2006 по 2014 год был собственным корреспондентом ВГТРК на Украине. До 2018 года занимал должность главреда агентства «РИА Новости Украина».

В мае 2018 года Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене (до 15 лет лишения свободы). По решению Херсонского городского суда был арестован. Сам журналист считает себя невиновным. По мнению украинской стороны, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. В сентябре 2019-го в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной Кирилл Вышинский прибыл в Москву.