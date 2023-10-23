Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
Российский и украинский журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik. Ранее господин Вышинский занимал должность исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Кирилл Вышинский родился 9 февраля 1967 года в Днепропетровске. С 2006 по 2014 год был собственным корреспондентом ВГТРК на Украине. До 2018 года занимал должность главреда агентства «РИА Новости Украина».
В мае 2018 года Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене (до 15 лет лишения свободы). По решению Херсонского городского суда был арестован. Сам журналист считает себя невиновным. По мнению украинской стороны, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. В сентябре 2019-го в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной Кирилл Вышинский прибыл в Москву.