В Оренбурге сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

Ответственные службы Оренбурга устраняют последствия непогоды в городе. В минувшие выходные дождь с сильным ветром привел к ряду происшествий. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Оренбурга

«Ураган стал причиной многочисленных ЧП – сорваны крыши, оборваны провода, повреждены ограждения контейнерных площадок»,— говорится в сообщении.

Муниципальный диспетчерский центр получил 54 заявки по факту поваленных деревьев в городе. В настоящее время на 14 объектах деревья распилены и вывезены. Городские коммунальные предприятия работают в усиленном режиме.

В минувший вторник, 17 октября, в соседней с Оренбуржьем Самарской области в Отрадном дерево упало на мужчину и женщину. Он погиб, она пострадала. Было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов