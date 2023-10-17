В Отрадном возбуждено уголовное дело из-за падения дерева на людей
Уголовное дело возбуждено по факту падения дерева на людей в Отрадном. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия, их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия»,— говорится в сообщении.
Происшествие случилось во вторник. В результате падения погиб 39-летний мужчина и пострадала женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести.