В Отрадном возбуждено уголовное дело из-за падения дерева на людей

Уголовное дело возбуждено по факту падения дерева на людей в Отрадном. Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия, их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось во вторник. В результате падения погиб 39-летний мужчина и пострадала женщина. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Георгий Портнов