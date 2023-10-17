В Отрадном один человек погиб и один пострадал из-за упавшего дерева

Дерево упало на двух человек в Отрадном во вторник, 17 октября. Об этом сообщили «Ъ-Волга» в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Соцсети

«Мужчина погиб. Женщина в больнице. Проводится доследственная проверка»,— пояснила собеседница издания.

Ранее в соцсетях сообщалось о двух погибших в результате падения дерева в Отрадном. Очевидцы утверждают, что кроме мужчины от травм скончался молодой человек.

Перед этим синоптики предупредили о сильном ветре в Самарской области до 27 м/с. В связи с этим в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.