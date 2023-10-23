Объекты первой очереди кампуса НГУ подключат к теплоснабжению в ноябре

В середине ноября на объектах первой очереди кампусов Новосибирского государственного университета (НГУ) завершатся работы по подключению к теплоснабжению. Среди них новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ и два корпуса студенческих общежитий на 690 мест, сообщает пресс-служба вуза. До 27 октября будут завершены испытания индивидуальных тепловых пунктов, после чего объекты обеспечат теплом.

Также до середины ноября планируется завершить работы по прокладке ливневой канализации. Общая площадь объектов составит более 37 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2024 года.

«Готовность объектов первой очереди на текущий момент составляет более 50%. Продолжаются кровельные, отделочные работы, устройство внутренних стен и прочее», - сказано в сообщении.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце апреля текущего года завершился прием заявок на конкурс по проектированию и строительству кампуса Новосибирского госуниверситета (второй и третий этапы). Стоимость контракта составила 5,163 млрд руб., что ниже начальной стоимости контракта — 5,168 млрд руб. Победителем стало ООО «Монотек строй», которое выполняет работ по возведению первого этапа. Основной объем финансирования из федерального бюджета предусмотрен на 2024 и 2026 годы.

Как пояснили в пресс-службе НГУ, сейчас на месте строительства второй очереди кампуса идут подготовительные работы для возведения научно-исследовательского центра, а также устройство вертикальных конструкций подземного этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии. Объекты должны быть готовы к третьему кварталу 2025 года.

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Александр Киселев