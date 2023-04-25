Завершился прием заявок на торги по строительству кампуса НГУ

В Новосибирске завершился прием заявок на конкурс по проектированию и строительству кампуса Новосибирского госуниверситета (второй и третий этапы). Согласно выписке из протокола проведения торгов, лучшим признано ценовое предложение – 5,163 млрд руб., что ниже начальной стоимости контракта — 5,168 млрд руб. Информации о компании-победителе и других участниках в конкурсной документации нет. Всего заявок было подано две, второй участник предложил цену, равную стоимости выполнения контракта.

К работам исполнитель должен приступить сразу после заключения контракта.

Заказчиком при проведении конкурса на право строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета выступила ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2026 году. Основной объем финансирования из федерального бюджета предусмотрен на 2024 и 2026 годы.

Второй этап предполагает создание научно-исследовательского центра (НИЦ) университета, третий – учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана. Согласно техническому заданию, общая площадь пятиэтажного (один этаж – подземный) НИЦ составит 11,1 тыс. кв. м, также пятиэтажного здания центра института медицины – 12,6 тыс. кв. м.

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Лолита Белова