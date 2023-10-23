Пострадавшего от нападения одноклассника школьника в Ижевске выписали из клиники

Учащийся ижевской школы №50, пострадавший при нападении на него с ножом одноклассника, выписан из Республиканской детской клинической больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

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«Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, на некоторое время он будет освобожден от занятий физкультуры»,— добавила госпожа Пинчук.

Напомним, 17 октября 14-летний учащийся 8 класса во время урока три раза ударил одноклассника ножом. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он заключен под стражу до 17 декабря.

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