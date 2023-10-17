Ученик 8 класса ударил ножом одноклассника во время урока в Ижевске

14-летний учащийся 8 класса трижды ударил одноклассника ножом на уроке в ижевской школе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Инцидент произошел 17 октября.

Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила в своем телеграм-канале, что пострадавший ученик школы №50 был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу.

«Его состояние оценивается как среднетяжелое, жизни мальчика ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, он получает всю необходимую медицинскую помощь»,— написала вице-премьер.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что ранее эти подростки не попадали в поле зрения правоохранительных органов.