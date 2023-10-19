Напавшего с ножом на одноклассника подростка в Ижевске заключили под стражу

14-летнего ученика 8 класса, обвиняемого в покушении на убийство своего одноклассника в ижевской школе №50, заключили под стражу на 2 месяца до 17 декабря. Соответствующее решение принял Устиновский районный суд столицы республики, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя. При вынесении решения суд учел тяжесть преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В постановлении указано, что альтернативные меры пресечения не смогут гарантировать надлежащего поведения с его стороны и присмотр за ним законным представителем. Отмечается, что принятые в прошлом меры должного влияния на его поведения не возымели.

Напомним, учащийся 8 класса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным следствия, 17 октября обвиняемый на уроке нанес три ножевых ранения своему однокласснику. Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время угрозы его жизни нет.