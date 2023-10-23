Свердловчанин, подозреваемый в нападениях на женщин в Перми, отказался давать показания

Уроженец Свердловской области, задержанный в Перми по подозрению в нападении на женщин, отказался давать показания на первом допросе. По данным «Ъ-Прикамье», мужчина сослался на ст. 51 Конституции. Источники отметили, что ранее он был ранее он был судим за убийство, а также некоторое время жил в монастыре.

Напомним, свердловчанин был задержан 21 октября. По данным силовиков, он совершал нападения на женщин в Индустриальном районе Перми. Первое нападение произошло 7 октября — злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться.

15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и угрожать ей убийством. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

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