В Перми задержали свердловчанина, подозреваемого в нападении на двух девушек

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, по данным ведомства, в преступлении подозревается уроженец Свердловской области Евгений Андреев, который находится в федеральном розыске. В уголовном розыске мужчина находится за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. По данным базы уголовного розыска РФ, подозреваемый родился 19 апреля 1978 года в городе Полевском (Свердловская область).

В полиции Прикамья на запрос «Ъ-Урал» не смогли назвать статью УК РФ, в преступлении по которой подозревается Евгений Андреев, однако пообещали позже дать расширенный ответ.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в октябре в Перми на ул. Подводников в микрорайоне Ераничи две девушки подверглись атакам неизвестного. Первое нападение произошло 7 октября — тогда злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться. 15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и говорить, что убьет ее. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

Василий Алексеев

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