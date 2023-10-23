ЦАХАЛ: участники пропалестинских акций либо не понимают ситуацию, либо ненавидят Израиль

Участники акций в поддержку Палестины либо не понимают, что происходит, либо ненавидят Израиль, считает пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус. По его мнению, поддерживать «Хамас» — значит «быть на стороне террористов».

«Я думаю, что люди, участвующие в акциях против Израиля, либо не осведомлен о происходящем (в секторе Газа.— "Ъ"), либо полны ненависти к Израилю из-за вещей, которые не имеют отношения к происходящему в Газе сейчас»,— сказал господин Конрикус в интервью австралийской ABC.

Война Израиля с «Хамасом» ведется с 7 октября. С израильской стороны погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — более 4 тыс. Во многих странах мира начались антиизраильские протесты, которые затронули не только Ближний Восток и весь мусульманский мир, но и страны Запада. В частности, индийские мусульмане выступают против действий Израиля, а радикальные организации индусского большинства их поддерживают и ищут повод для атаки на мусульман.

Подробности — в публикации «Ъ» «Палестина раскачивает Индию».

Лаура Кеффер