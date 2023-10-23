В Екатеринбурге пропал бензин на заправках ЛУКОЙЛа

В Екатеринбурге на ряде АЗС ЛУКОЙЛа пропал бензин. Об этом со ссылкой на читателей пишет портал Е1.ru. На горячей линии компании изданию подтвердили, что на заправках возник дефицит топлива. Там отметили, что эта проблема есть во всех регионах, но ее уже решают.

Напомним, за лето в России значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо. На фоне этого 21 сентября правительство страны временно ограничило их экспорт. 6 октября правительство приняло комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе был частично снят запрет на экспорт дизельного топлива.

В Свердловской области с конца июля по конец сентября стоимость дизельного топлива у основного поставщика ГСМ в регионе выросла почти на 35% — с 56,8 тыс. руб. за 1 тонну до 76,6 тыс. руб. После вмешательства властей цены для сельхозпроизводителей были снижены.

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