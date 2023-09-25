Уральским аграриям снизили стоимость дизельного топлива после роста цен на 35%

«Газпромнефть-региональные продажи» снизил цену на дизельное топливо для аграриев Свердловской области, которым необходимо завершить уборочную компанию. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Ранее стало известно, что за два месяца цена на топливо выросла на 35% — с 56,8 тыс. руб. за 1 тонну до 76,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Учитывая, что уборочные работы на полях региона уже проведены на 70%, для завершения их в полном объеме аграриям необходимо еще порядка 2,5 тыс. тонн дизельного топлива, а его запас на Среднем Урале сформирован в объеме 3,2 тыс. тонн. Сейчас цена на топливо стабилизировалась, и мы ожидаем, что она продолжит снижаться»,— рассказала глава МинАПК региона Анна Кузнецова.

Напомним, на фоне роста цен на дизельное топливо МинАПК и «Союз животноводов Урала» направляли обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Помимо этого, обращение за подписью первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова о сохранении согласованных объемов поставки дизельного топлива и бензина АИ-92 до окончания проведения уборочных работ направлялось и в «Газпромнефть-Региональные продажи».

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