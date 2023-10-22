Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США разрешили некоторым дипломатическим сотрудникам покинуть Ирак

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, не связанные с критически важными функциями дипмиссии, могут покинуть страну. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Ведомство также рекомендовало американцам не посещать Ирак.

«Департамент распорядился покинуть посольство США в Багдаде и генеральное консульство в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности персонала и интересов США»,— говорится в заявлении. Решение было принято 20 октября, но приказ появился на сайте ведомства только сегодня, 22 октября.

Из соображений безопасности госслужащим США рекомендовали не пользоваться международным аэропортом в Багдаде.

В заявлении Госдепартамента такое решение объясняется тем, что «антиамериканские военизированные формирования угрожают гражданам США и международным компаниям на всей территории Ирака».

Накануне иракские шииты атаковали военную базу США в Эрбиле беспилотниками. Последние дни американские базы в Ираке регулярно попадают под обстрелы. Бойцы шиитских отрядов требуют вывести американские войска из Ирака и других стран Ближнего Востока.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...