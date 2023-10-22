США разрешили некоторым дипломатическим сотрудникам покинуть Ирак

Сотрудники американских посольства и генконсульства в Ираке, не связанные с критически важными функциями дипмиссии, могут покинуть страну. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Ведомство также рекомендовало американцам не посещать Ирак.

«Департамент распорядился покинуть посольство США в Багдаде и генеральное консульство в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности персонала и интересов США»,— говорится в заявлении. Решение было принято 20 октября, но приказ появился на сайте ведомства только сегодня, 22 октября.

Из соображений безопасности госслужащим США рекомендовали не пользоваться международным аэропортом в Багдаде.

В заявлении Госдепартамента такое решение объясняется тем, что «антиамериканские военизированные формирования угрожают гражданам США и международным компаниям на всей территории Ирака».

Накануне иракские шииты атаковали военную базу США в Эрбиле беспилотниками. Последние дни американские базы в Ираке регулярно попадают под обстрелы. Бойцы шиитских отрядов требуют вывести американские войска из Ирака и других стран Ближнего Востока.

Анастасия Ларина