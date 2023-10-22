В Ираке вновь атакована военная база США

Американская военная база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована беспилотником. Он был запущен бойцами шиитских вооруженных отрядов движения «Исламское сопротивление Ирака». Представитель движения сказал порталу Shafaq News, что «все наземные цели были поражены в результате ударов». США и Ирак не комментировали информацию.

Американские базы в Ираке в последние дни часто подвергаются обстрелам со стороны «Исламского сопротивления Ирака». Так, 20 октября, военная база в Иракском Курдистане подверглась атаке двумя беспилотниками. Айн-эль-Асад последний раз была обстреляна 19 октября. Бойцы шиитских отрядов требуют от США вывести войска из Ирака и других стран Ближнего Востока.

Леонид Уварчев