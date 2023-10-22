Заварухин о поражении «Сибири»: «Соперник наказал нас за недоработанные эпизоды»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал, что соперник не простил его команде ошибки в матче, реализовав свои голевые моменты. Встреча закончилась третьим подряд домашним поражением в сезоне со счетом 1:3 (1:0; 0:2; 0:1) от ХК «Сибирь».

«Считаю было хорошее начало в первом периоде, где мы должны были забивать больше одного гола, так как было достаточно хороших моментов. Во втором периоде соперник наказал нас за недоработанные эпизоды. В конце мы уже старались исправить ситуацию, но не получилось. Неприятное поражение и есть большие вопросы к нападающим, раз уж не забиваем, то надо всей команде строго обороняться», — поделился он на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Автомобилиста» также рассказал почему в сегодняшней игре с «Сибирью» команда пошла сразу в атакующую игру, в отличие от двух гостевых встреч этого сезона, где екатеринбуржцы начинали от обороны. По словам тренера была установка на игру, которая требовала прессинговать гостей при возможности ввиду домашней встречи. Также он вновь подчеркнул, что у него большие вопросы по реализации к команде, так как хозяева чаще бросали в створ ворот новосибирцев.

«Я не считаю, что есть какой-то спад или кризис, хотя много травмированных и мы ни одной игры не сыграли в полном составе за нынешний сезон, как одна из главных причин таких результатов — нехватка некоторых хоккеистов», — назвал еще одну из причин поражений Николай Заварухин.

Отсутствие защитника Александра Севостьянова и нападающего Стефана Да Косты господин Заварухин объяснил подготовкой первого к матчу с «Барысом» 24 октября, а второго наличием травмы, которая до сих пор обследуется, и отсутствием прогнозов по его восстановлению.

В том числе Николай Заварухин прокомментировал посещение матча женского баскетбольного клуба «УГМК» против «Ники-Лузалес» 21 октября. Напомним, домашняя встреча закончилась поражением лисиц 54:57. «Болел за баскетбольный УГМК. У них серия побед примерно с осени 2022 года, но в спорте бывает всякое и им где-то не повезло в субботнем матче. Я испытывал лишь эмоцию поддержки команде», — рассказал господин Заварухин.

Главный тренер ХК «Сибирь» заявил, что «соперник очень хорошо вышел и мы не успевали в первом периоде, но позже команда успокоилась и начала играть в свою игру, добавив в движении, передачах и забив хорошие голы».

По статистике «Автомобилист» превзошел «Сибирь» по броскам в створ (40 на 24), силовым приемам (14 на 10) и заработал меньше штрафов (4 на 8). Команда из Новосибирской области больше заблокировала бросков (20 на 18). У обеих команд равенство по выигранным вбрасываниям (29).

Александр Стародумов

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