ХК «Автомобилист» проиграл третий матч подряд «Сибири»

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Сибири» из Новосибирска в восточной конференции КХЛ со счетом 1:3 (1:0; 0:2; 0:1), проиграв уже третий домашний матч кряду. Встреча проходила в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первом периоде «Автомобилист» контролировал игру, прижимая соперника к воротам. На 17 минуте за толчок клюшкой оштрафовали Федора Гордеева из «Сибири». Через две минуты, как только игра стала вновь 5 на 5, из-за ворот с отскоком от конька соперника забросил шайбу уральский клуб (отличился Степан Хрипунов). В концовке удалили за удар клюшкой автора первого гола и сибирцы имели убойный момент, который в неразберихе у ворот хозяев отразил вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин.

Второй период по началу продолжал первый по игре команд. ХК «Автомобилист» был сильно активнее на отрезке скамеечного штрафа соперника во второй пятиминутке. Через короткий отрезок нападающий Георгий Белоусов из «Сибири» после разрезающей передачи забил ответный гол для гостей. Не смотря на активность хозяев ХК «Сибирь» был точнее, поэтому счет на табло стал 1:2. За семь минут до конца периода шайбу забросил молодой Иван Климович с передачи младшего брата Егора. Еще два большинства не помогли «Автомобилисту» отыграться.

В третьем периоде активнее начали хозяева из Екатеринбурга, однако расстановка сил ближе к концу первой половины начала меняться в сторону «Сибири». Точная реализация моментов позволила гостям забить третий гол за авторством Николая Прохоркина во время меньшинства «Автомобилиста». Оставшееся время матча уральская команда тщетно пыталась отыграться, пока соперник изредка выходил в контратаки.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 24 октября в Екатеринбурге против «Барыса» из Астаны.

Александр Стародумов

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