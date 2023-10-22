Выпускники образовательной программы «Профессионалитет» трудоустраиваются в 85% случаев

Родителям школьников Краснодарского края рассказали о федеральном проекте «Профессионалист» на Едином дне открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае в рамках проекта функционирует шесть кластеров: агрокластеры «Виноградарство и виноделие» и «Росток Кубани», «Центр развития цифровизации Краснодарского края», кластер сферы услуг и сервиса, «Центр креативных технологий» и кластер «Перспектива» в сфере искусства и креативной индустрии. На базе предприятий, входящих в эти кластеры, студенты проходят стажировки. Как отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько, 85% выпускников программы «Профессионалитет» трудоустраиваются.

«Предприятия видят, какие ресурсы и внимание мы вкладываем в подготовку наших выпускников, и идут к нам за высококвалифицированными кадрами. Мы совершенствуем материально-техническую базу учреждений, повышаем квалификацию педагогов, студенты проходят стажировки на площадках предприятий-партнеров»,— сказал господин Пронько.

По словам директора Анапского сельскохозяйственного техникума Ивана Чернышова, студенты старших курсов уже занимают должности помощников технологов и агрономов.

Начальник отдела среднего профессионального образования краевого минобрнауки Наталья Батютина подчеркнула, что 64% выпускников девятых классов продолжают обучение в колледжах и техникумах. «Мы ежегодно увеличиваем количество мест по тем направлениям и специальностям, которые востребованы в первую очередь экономикой нашего региона. В кадрах нуждаются такие отрасли, как машиностроение, легкая промышленность, строительство, сельское хозяйство, ИТ-технологии, химическая отрасль, сфера туризма и гостеприимства. Основные бюджетные места в системе среднего профессионального образования мы отдаем именно под эти специальности»,— отметила госпожа Батютина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», дефицит кадров на Кубани в 2023 году достиг максимума. Кадровый голод испытывают почти все отрасли экономики региона. В этих условиях растет востребованность целевого обучения. «Все чаще абитуриенты выражают заинтересованность в получении именно такой формы обучения, ведь уже на этапе поступления это гарантия трудоустройства, а само поступление проходит в облегченном формате. Практику студент проходит на предприятии, где впоследствии будет работать. В итоге работодатель получает квалифицированного молодого специалиста с профильным образованием»,— сказал ответственный секретарь приемной комиссии КубГАУ им. Трубилина Вадим Башкатов на.

Маргарита Синкевич

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