FT: в ЕС обсуждают необходимость продления потолка цен на газ

Страны Евросоюза взвешивают необходимость продления потолка цен на газ, установленного на уровне €180 за МВт•ч. Как пишет Financial Times, это связано с возможным повышением стоимости газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке и повреждения газопровода Balticconnector.

В докладе Еврокомиссии, представленном членам ЕС, говорится, что ограничение цен на газ не привело к негативным последствиям. Поставки газа в страны Евросоюза продолжились, а его стоимость снизилась почти на 90% по сравнению с пиковыми значениями прошлого года, пишет FT со ссылкой на документ ЕК.

При этом, как сообщили европейские дипломаты и чиновники, конфликт Израиля и «Хамаса», а также «диверсия» на эстонско-финском газопроводе могут негативно сказаться на поставках газа предстоящей зимой. По словам источников, ЕС стоит предусмотреть «страховку» для подобного сценария.

Тем временем, пишет FT, помимо Еврокомиссии за продление ценового потолка выступила Германия, поскольку мера позволила ускорить выдачу разрешений на строительство ветряных и солнечных электростанций. Немецкие власти считают, что в связи с российской спецопераций на Украине и последовавшими санкциями стало очевидна зависимость Европы от невозобновляемых ресурсов.

Министры энергетики стран ЕС договорились о введении ценового потолка на газ в декабре 2022 года. Он начал действовать с февраля текущего года. Ограничение активируется в случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах превысит потолок, при этом цена должна быть минимум на €35 выше стоимости СПГ на мировом рынке. Мера была введена из-за резкого повышения стоимости газа в Европе (выше €300за МВт•ч) после сокращения российских поставок.

Лусине Баласян