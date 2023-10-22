Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла юниорский итоговый турнир ITF

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева выиграла итоговый юниорский турнир Международной федерации тенниса (ITF), состоявшийся в китайском городе Чэнду. Она стала второй россиянкой в истории, ставшей победительницей этого турнира.

В финальном матче турнира, продолжавшемся полтора часа, россиянка победила теннисистку из Японии Сару Саито. Матч завершился в двух партиях со счетом 6:0, 6:3 в пользу Корнеевой.

До Корнеевой победительницей итогового юниорского теннисного турнира ITF становилась лишь одна россиянка: в 2016 году титул завоевала Анна Блинкова.

Сейчас Алина Корнеева занимает 165-е место в рейтинге теннисисток-профессионалов по версии Женской теннисной ассоциации. В текущем сезоне она стала чемпионкой двух юниорских турниров серии Большого шлема: французского Roland Garros и Открытого чемпионата Австралии. Кроме того, Корнеева выиграла и два турнира, проводившихся в рамках ITF.

Александр Кислов