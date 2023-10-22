ЦАХАЛ сообщил о нахождении в плену у «Хамаса» 212 заложников

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что подтвержденное число заложников, удерживаемых палестинским исламским движением «Хамас», выросло до 212. Ранее сообщалось о нахождении в плену 210 заложников.

«Наши военные уже уведомили семьи 212 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа»,— сообщил The Times of Israel господин Хагари. По его словам, эта цифра не окончательная, общее число заложников пока неизвестно. Господин Хагари уточнил, что ЦАХАЛ ежедневно получает дополнительную информацию о заложниках и оперативно ее обновляет.

«Хамас» и другие исламские движения захватили израильских гражданских и военных в заложники во время нападения 7 октября. 20 октября «Хамас» освободил двух граждан США «по гуманитарным причинам». Вопрос был решен при посредничестве Катара. Также в «Хамасе» сообщили о намерении освободить еще двоих заложников 22 октября. При этом, по информации The Wall Street Journal, переговоры между США, Израилем и Катаром с «Хамасом» об освобождении 50 заложников провалились.

О гуманитарных проблемах на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Александр Кислов