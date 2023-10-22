В Смольном подсчитали, сколько человек вышло на субботник в Петербурге
В осеннем субботнике в Петербурге приняли участие более 200 тыс. человек
По данным Смольного, в общегородском субботнике накануне, 21 октября, приняли участие более 200 тысяч петербуржцев. Ежегодная уборка проводилась в рамках традиционного месячника по благоустройству.
Как сообщили в городской администрации, в ходе субботника горожане убрали в общей сложности 24 млн кв. метров. 13 млн из них — это дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий и организаций, 3 млн кв. м — зеленые насаждения, 8 млн — на улично-дорожной сети.
Напомним, ранее точно такие же данные о 200 тыс. петербуржцев, вышедших на весенний субботник, звучали в апрельских отчетах Смольного.
О том, как исполнительная и законодательная власть помогали приводить в порядок Петербург в этот раз, читайте в материале «Ъ-СПб».