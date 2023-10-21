Власти Петербурга вышли на уборку в рамках общегородского субботника
Вице-губернаторы и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга убрали улицы, скверы и парки в рамках общегородского субботника. Результатами улучшения облика города поделились в Telegram-каналах властей.
Фото: Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге
Спикер петербургского парламента Александр Бельский субботний день провел в Саду Мариинского дворца. Взяв в руки специальный инструмент, председатель законодательного органа города очистил территорию от опавшей листвы и привел в надлежащее состояние деревья.
Вице-губернатор города Алексей Корабельников внес свой вклад в уборку в Адмиралтейском районе. Компанию ему составили вице-спикер ЗакСа Павел Иткин и глава района Сергей Оверчук. Они облагородили сад им Маршала Л.А. Говорова, высадив там деревья. Также убрали листву около особняка Э.Кирштена.
В Смольном указали, что вице-губернатор Владимир Княгинин 21 октября отправился в сквер «Осенний марафон» в Василеостровском районе. Там чиновник также освободил территорию от опавшей листвы. вместе с главой района Михаилом Соболевым взрыхлили землю и провели штыковку деревьев и кустарников.
Члены партии «Единая Россия» Сергей Боярский и Виталий Милонов, а также вице-губернатор Евгений Разумишкин и председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко трудились в сквере Раисы Штрейс в Московском районе. Вместе с горожанами они высадили деревья и убрали листья. Для участников приготовили мастер-классы и обустроили полевую кухню с горячим чаем.
Во всех районах города к субботнику присоединились и петербуржцы. Горожане убирали мусор в скверах и садах перед началом зимнего сезона.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в весеннем субботнике 29 апреля приняли участие свыше 200 тыс. петербуржцев.
Читайте нас в Telegram и ВКонтакте