Более 200 тысяч петербуржцев вышли на общегородской субботник

В Петербурге более 200 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике 29 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Петербуржцы убрали и вывезли мусор с улиц, скверов и парков, высадили деревья, кустарники и цветы. Кроме того, были выполнены ремонт и покраска ограждений, промывка фасадов, приведение в порядок воинских братских захоронений и мемориальных мест.

Как утверждают в Смольном, за день в порядок привели 14 млн кв. м. Было высажено 813 деревьев, 4 533 кустарника и 11 844 цветов виолы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках весеннего Дня благоустройства в парках Сосновка и Заневском высадят новые деревья.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте