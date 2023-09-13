Минэкономики и МИД проработают снижение стоимости электронной визы

Минэкономики и МИД рассмотрят вопрос снижения стоимости электронной визы в Россию, которая сейчас стоит $52. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Никита Кондратьев.

«Есть задача, по итогам сессии, которая прошла по туризму под председательством председателя правительства Михаила Мишустина, — проработать вопрос снижения стоимости электронной визы»,— рассказал он в интервью «РИА Новости» на полях ВЭФ.

Господин Кондратьев заверил, что у иностранцев проблем с оплатой за визу не возникает. «Из любой страны, которая входит в 55 стран, можно спокойно оплатить в национальной валюте», — добавил представитель Минэкономики.

С 1 августа Россия запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 стран, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, а также страны Евросоюза. Заявку необходимо подавать не позднее 4 дней до визита в Россию. Такая виза подходит для туристических и деловых поездок, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда.

Лаура Кеффер