Гидрометцентр сообщил о наступлении предзимья в европейской части РФ

В европейской части России наступило предзимье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. Этот период обычно длится до середины декабря.

Предзимье — один из шести естественных синоптических сезонов (зима, весна, осень, предзимье, первая и вторая половина лета).

«Это значит, что погода ожидается неустойчивая — частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий»,— сказал господин Вильфанд. По его прогнозу, погода станет более устойчивой и менее облачной после завершения предзимья.

На юге европейской части России понижение температуры воздуха ожидается со вторника, 24 октября. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах до понедельника температура местами может достигать +30°C. После этого температура опустится до уровня +17–19°C.

Леонид Уварчев