Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигрантов на детей в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Самарской области Марату Галиханову доложить о расследовании дела о нападении мигрантов на детей в Самаре.

Как отмечается в сообщении СКР, в соцсетях появились видео, как группа подростков стран ближнего зарубежья совершила грабеж в отношении малолетнего, а также выкрикивала угрозы другим детям. Уголовное дело возбуждено по статье 161 УК РФ (грабеж).

На действия несовершеннолетних мигрантов ранее обратил внимание губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, несколько человек были задержаны. Глава региона потребовал провести проверку соблюдения миграционного законодательства. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщал, что мигранты после этого на видео в соцсетях пообещали «совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области». Их личности были установлены, один из них арестован, второй ожидает депортации в Таджикистан.

Леонид Уварчев