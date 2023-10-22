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Коммерсантъ FM
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Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США «Формулы-1»

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) победил в спринтерской гонке на 19-м этапе чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при США. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье — Шарль Леклер (Ferrari).

Гран-при проходит в Остине (штат Техас). Гонка Гран-при состоится сегодня, 22 октября.

Макс Ферстаппен по итогам прошлого этапа «Формулы-1» досрочно стал чемпионом мира. Это его третий титул в карьере. Его команда Red Bull также досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Об успехах пилота — в материале «Ъ» «Чемпион тройной перегонки».

Леонид Уварчев

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