Депутат Рады Железняк: ВСУ не хватит средств, запрошенных Байденом у Конгресса

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что для вооруженных сил страны финансирование со стороны США в размере $61,3 млрд, запрошенное американским президентом Джо Байденом у Конгресса, является недостаточным. Парламентарий выразил надежду, что дополнительные средства на нужды Киева выделят другие западные партнеры Украины.

По его словам, США решили выделить Украине $61,4 млрд на период с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го. Как уточнил депутат, этими деньгами надо «закрыть почти год» или 13 месяцев.

«На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9, и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США»,— написал политик в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув, что Украине и ее армии будет не хватать как минимум $2 млрд американской поддержки. Господин Железняк надеется, что эти средства будут покрыты «другими международными партнерами Украины». Однако, как поясняет депутат Рады, никаких официально утвержденных договоренностей ни с кем из других западных государств об оказании Киеву дополнительной поддержки пока не достигнуто.

Накануне в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса $61,3 млрд на финансирование Украины. Согласно документу, из выделенной на помощь Украине суммы $30 млрд должны пойти на поставки вооружений Киеву и пополнение собственных запасов, $14,4 млрд — на обеспечение разведывательной и оборонной поддержки украинской армии, $16,3 млрд — на оказание гуманитарной помощи украинцам, $481 млн — на поддержку украинцев, приезжающих в США и получающих там убежище. Также дополнительное финансирование будет выделено на обучение украинских военных за границей, программы подготовки украинских военных медиков, а также на реагирование на возможные ядерные инциденты в зоне конфликта (на эти цели планируется направить порядка $150 млн).

Что происходит после ввода войск РФ на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов