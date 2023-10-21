Министр обороны Израиля пригрозил «Хезболле» расплатой за вступление в войну
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» вступила в боевые действия и получит за это «расплату». Он также пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью уничтожит силы палестинского исламского движения «Хамас».
Фото: Fabrizio Bensch, Reuters
«"Хезболла" решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы к любой возможности. Впереди нас ждут большие испытания»,— сообщил господин Галант в ходе посещения северной границы Израиля (цитата по изданию Haaretz). Он также заявил, что жители ряда израильских населенных пунктов вблизи границы с Ливаном вскоре будут эвакуированы из-за боевых действий.
По словам министра обороны Израиля, сейчас Израилю приходится сражаться и с «Хезболлой», и с «Хамасом», который «7 октября развязал войну». «Целью этой войны было убивать, похищать, насиловать и причинять вред детям, женщинам и евреям, пережившим холокост... Мы собираемся перевернуть ситуацию на 180 градусов. День нападения запомнится как день, когда началось окончательное уничтожение "Хамаса"»,— добавил он.
Представители «Хезболлы» ранее публично заявляли о готовности вступить в конфликт с Израилем. По данным The Times of Israel, риск широкомасштабного нападения ливанского движения с севера сдерживает Израиль от наземной операции в секторе Газа. Тем не менее с 7 октября «Хезболла» неоднократно обстреливала военные объекты на приграничных израильских территориях. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по военным базам «Хезболлы» в Ливане. 18 октября движение объявило «день гнева» против Израиля и призвало весь исламский мир объединиться против Тель-Авива.
Также с 7 октября Израиль ведет войну с «Хамасом», которая началась после вторжения боевиков движения на израильские территории. По последним данным, за это время в Израиле погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 4 тыс.
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».