Губернатор сообщил об уничтожении «воздушной цели» в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что сегодня, 21 октября, в 14:10 силы противовоздушной обороны уничтожили «воздушную цель» над территорией региона. Других подробностей и информации о пострадавших он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Корреспондент RostovGazeta сообщил, что воздушный объект пролетел в небе над Ростовом-на-Дону. Местное издание «161.ru» уточнило, что местные жители слышали мощный взрыв в районах Северный, Суворовский и Военвод.

19 октября Василий Голубев также сообщал о сбитой воздушной цели на подлете к региону. Подробностей он не привел. Местные СМИ писали о «громких звуках» в нескольких районах Ростова, а также в Батайске и Аксае.

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Лусине Баласян